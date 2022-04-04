新北市婦幼隊拍攝婦幼安全宣導創意短片「透抽遊戲」，參賽內政部社區婦幼安全宣導創意短片競賽，拿下首獎「特優」的殊榮。（警察局提供）

新北市婦幼隊拍攝婦幼安全宣導創意短片「透抽遊戲」，參賽內政部社區婦幼安全宣導創意短片競賽，拿下首獎「特優」的殊榮。（警察局提供）

新北市婦幼隊拍攝婦幼安全宣導創意短片「透抽遊戲」，參賽內政部社區婦幼安全宣導創意短片競賽，拿下首獎「特優」的殊榮。（警察局提供）

新北市婦幼隊拍攝婦幼安全宣導創意短片「透抽遊戲」，參賽內政部社區婦幼安全宣導創意短片競賽，拿下首獎「特優」的殊榮。（警察局提供）

新北市警局婦幼警察隊7名警花，以日前最夯的韓劇「魷魚遊戲」鋪陳，拍攝婦幼安全宣導創意短片「透抽遊戲」，內容強調婦女遭受家暴一定要勇敢站出來，這部短片參賽內政部社區婦幼安全宣導創意短片競賽，從上百競爭者中，一舉拿下首獎「特優」的殊榮，讓她們都雀躍不已。

警方表示，婦幼安全一向是政府重視的議題，近年來家暴、兒虐事件頻傳，更成為媒體關注焦點，與其案件發生後的補救措施，不如加強宣導如何避免預防憾事發生，才是王道，因此新北市警局婦幼警察隊，透過安排女警平日前往轄區人潮聚集處宣導婦幼安全外，更密集與學校聯繫，馬不停蹄走訪各級學校，與師生互動，從2月到3月就已針對婦幼被害防治辦理各項宣導182場次、6216人次，獲得民眾好評。

而這部得獎的宣導短片，就是由婦幼警察隊的7名警花同心協力製作出來的，她們因為看了韓劇「魷魚遊戲」，從內容構思，影片一開始由女警官瑜軒吹奏悠揚的直笛引出序曲，場景帶到女警謝宜潔及楊佳潔分別穿著110及113的綠色運動服，坐在樓梯間，雙方並詢問在開始遊戲前要做甚麼？接著2人閒聊詢問對方是否曾遭家暴，擔任113的楊佳潔則娓娓道出過去遭父親肢體暴力下的悲慘遭遇，最後拿出上頭寫著110及113的道具卡片。

而就在此時，身穿制服戴著面具的女警韓淳羽則是拿著警棍出場，告知這已是家暴行為，一定要尋求警方協助，女警江家儀同時同時也在影片中呼籲，遇到家暴一定要先保持冷靜，確保自己的安全並立刻報警，若情況允許可至醫院驗傷及蒐證，並至法院或派出所提出家暴令的聲請，若有安置需求也能立即撥打113請求社工協助。

這次參賽的警察機關相當多，但最後僅有11個單位脫穎而出，新北市警局更在這11個警察機關中與台東縣警局並列特優，評審評語表示，這部影片與流行文化、社會時事結合，巧妙將110及113以卡片方式融入劇情，加深閱聽眾印象，笛聲及服裝道具相當用心!

負責導演這部影片的分隊長劉書安表示，這部影片雖然成本相當低，服裝還是女警自己動手縫製的，但從構思、場景、道具、服裝、燈光、音效、拍攝及剪輯，完全不假手他人，每位女警更是「身兼數職」，除了要演戲還得負責後製，相當不容易。她們7人花了很大的心思，大家集思廣益，一共拍攝了一個多月，拍完後還得剪輯修片，配上音樂，才完成這部影片參賽，辛苦拍攝能獲得評審青睞，一舉拿下特優首獎，讓她們也相當開心，她們也說，未來仍會持續宣導婦幼安全，讓新北市的婦幼能有安全無虞的生活環境。