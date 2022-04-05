李男酒後失控攻擊員警遭壓制在地。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

李男酒後失控攻擊員警遭壓制在地。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄有員警遭攻擊！5日上午8點左右，警方接獲通報表示在五福路一家連鎖KTV前面有人酒後大聲喧嘩，到場盤查時，其中一人意圖要推女警，甚至還出拳攻擊一名男員警，造成他左眼角受傷，警方也立刻噴辣椒水將3人逮補，依法送辦。

高雄新興區五福二路一間KTV前，5日上午8時許有3人酒後喧嘩，警方獲報後立刻到場處理，未料，其中一名30歲的李姓男子很不配合，竟先出手欲推擠女員警，一旁李姓員警立刻上前阻止，未料李男竟出拳攻擊他，造成李姓員警左眼角擦挫傷，其餘一旁友人翁男及徐女也加入本來想阻止，卻也跟著拉扯員警，這時，支援警力抵達後，用辣椒水將李男壓制在地，

經瞭解現場是3人工作後相約到此續攤，但酒過幾巡後情緒過於高昂，後來又出手攻擊員警，3人皆依妨害公務、傷害等罪帶返所偵辦。

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