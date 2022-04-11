高雄不動產開發公會11日公佈今年3月申報開工的推案量，不到百億，年減17％，除了城揚和永信建設之外，京城建設集團企業有一場商辦，總銷約24億元，京城集團指出，該基地鄰近中都溼地公園特區、又鄰台17中華路，串接農16及美術館園區，距離台積電園區僅20分鐘車程。

高雄不動產開發公會指出，今年3月只有楠梓一場小型透天申報開工，其餘4場都是大樓，總共5個建案。

其中，永信建設（5508）的總銷金額最高，約28億元，永信建設發言人陳怡均表示，該基地位於鼓山區，主推2房和3房，城揚建設則在民族一路申報開工275戶的大樓建案，總銷約27.75億元。

京城建設集團有2案，一案是大中二路的住宅建案，總銷約16億元，另一個位於中華路與九如路的基地，則規劃推出辦公大樓，總銷約24億元。

京城集團指出，該基地鄰近中都溼地公園特區、又鄰台17中華路，串接農16及美術館園區，距離台積電園區僅20分鐘車程。

公會指出，今年3月單月的申報開工推案量，縮減到97.74億元，年減約17.73％，累計今年第一季的申報開工推案量則是332.51億元，比去年同期的220.26億元，年增約50.96％。