拒檢還拖行員警 勇警負傷逮毒蟲送辦

賓士毒蟲拒檢還拖行員警，勇警負傷逮捕送辦。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

賓士毒蟲拒檢還拖行員警，勇警負傷逮捕送辦。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

賓士毒蟲拒檢還拖行員警，勇警負傷逮捕送辦。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

賓士毒蟲拒檢還拖行員警，勇警負傷逮捕送辦。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

32歲劉姓男子11日凌晨在桃園區中山路違規停車遭保大員警攔查，豈料他假意配合，卻突然猛踩油門逃逸，導致吳姓員警遭拖行數公尺，直到劉男撞上汽車展示中心落地窗才停下，劉男趁隙逃脫，吳警不顧傷勢拔腿狂追成功逮人，並在車上起出安非他命、毒果汁、毒神仙水等，訊後依毒品、妨害公務、傷害等罪嫌送辦。

桃園市保安警察大隊第一中隊員警11日凌晨1點多巡邏時，在桃園區中山路看到一台黑色賓士違規停車，上前勸導，32歲劉姓駕駛假意佯裝配合員警盤查，卻突然猛踩油門加速逃逸，吳姓員警見狀試圖抓住劉男，卻慘遭劉男車輛拖行數公尺才摔倒在地，劉男也因失控暴衝，撞破桃園區中山路某汽車展示中心的落地窗才停下，大片落地窗玻璃碎成片片，劉男也摔出車外，一度趁隙逃脫。

因情勢緊急，吳姓員警顧不得傷勢，立即狂奔，和支援警力一起壓制逮捕劉男，雖然身上多處擦挫傷及輕微腦震盪，所幸經診治後並無大礙。警方並在劉男車上起獲安非他命6包、毒品果汁包3包及毒品神仙水2瓶等物，全案依毒品危害防制條例、妨害公務罪及傷害等罪移送桃園地檢署偵辦。

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