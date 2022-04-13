竹南警分局後龍分駐所員警保護泰國籍移工離開後龍大橋。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南警分局後龍分駐所員警保護泰國籍移工離開後龍大橋，帶回派出所保護。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

1名40歲泰籍移工，日前因心情不好跑到後龍大橋，跨坐欄杆上喝酒看海，轄區竹南警分局後龍分駐所員警獲報趕往，誤以為男子有意輕生，趕緊上前關切，由於男子已有酒意，員警顧慮男子安全，將他載回派出所保護，並通知仲介公司人員前來帶回。

竹南警分局後龍分駐所副所長陳世文、警員陳冠辰，是在12日傍晚17時許，接獲民眾報案指稱，有一名男子坐在後龍大橋上疑似要輕生，員警趕往現場處理，見到該名泰籍男子正坐在後龍大橋欄杆上，低頭看著海，腳邊放著幾瓶啤酒，員警擔心男子一不小心便掉下去，趕緊上前叫男子下來，確保男子安全無虞。

經檢視男子無其他外傷後，員警關切男子，男子表示他並沒有要輕生，只是坐在該處看海裡的魚，因男子已有酒意，繼續留在該處會有其他危險，員警為確保男子安全，以巡邏車將男子載回後龍分駐所稍作休息，規勸勿再有類似危險行徑，隨後請仲介公司人員帶回照顧。