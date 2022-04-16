台南市消防局今天上午6時43分接獲員警轉報，位在曾文淨水場附近有人溺水，消防局派遣官田、大內分隊趕赴現場，溺者被發現時卡在水門處，身體有浮腫情形，救援人員下水將一名年約60歲的男子救起，人已明顯死亡，後續交由警方調查釐清死因。

警方初步調查，死者為當地人，年紀60歲，3天前出門後未回家，家屬向警方報案協尋。今天清晨被人發現陳屍在曾文淨水場水門處，已通知家屬到場，確認死者身分無誤，屍體無明顯外傷，初步排除外力介入，但詳細死因仍待相驗後釐清。