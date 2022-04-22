台灣確診數不斷狂飆，傳聞月底前可飆破單日萬例，國民黨台南市長參選人謝龍介22日提出，母體變大，中、重症者也會跟著變多，對高健康風險的老人來說，害怕染疫又害怕疫苗不良反應，提醒政府應提供60歲以上長者更高規格保護。

「是該冒險接種第4劑，還是坐等染疫被隔離？」，台灣單日確診數來到3700多例，台南市單日確診更一舉倍數成長為71例，謝龍介22日在臉書粉絲頁提出，確診數持續增加，即便Omicron病毒造成中重症死亡比例較低，但因母體變大，重症與死亡數也隨之增多，對60歲以上的人口，威脅感隨之倍增，不管死亡數字再少，對失去親友的家庭來說，「就是遇到了」。

謝龍介批評，中央流行疫情指揮中心3月底才說台灣不急著打第4劑，要先觀察其他國家狀況，再來判定，結果4月下旬又拍板定案65歲以上長者要打第4劑，短短1個月內朝令夕改，政策髮夾彎，對疫情爆發評估失準。

全台疫情迅速延燒，謝龍介提醒政府，對很多老人家來說，除了害怕染疫，更害怕疫苗不良反應，他常被民眾問及年長者該不該接種第4劑疫苗，因為對他們來說，打疫苗也是風險。他認為政府應該提出有公信力的研究報告，讓年長者的安心。

對台南市鄉親的疑慮，謝龍介呼籲整府對確診者的居家照護與專人送、領藥服務，應優先提供給60歲以上的年長者。針對高健康風險者，給予高規格保護。