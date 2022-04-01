4月4日是一年一度的兒童節，台中市警察局烏日分局提前於1日邀請烏日區烏日國小學童前來參訪體驗警察的活動，員警展示帥氣的警用重機車讓學童們拍照留念，現場還有大型的充氣警察寶寶，好可愛好新奇，爭相拍照。

烏日派出所有「安海瑟威」明星臉的警員薛郁琦帶領學童參觀各項警察應勤裝備，除解說警察工作及各項應勤裝備防彈頭盔、防彈盾牌、無線電、手銬、手槍等應勤裝備，員警還舉行答題送小獎品，學童搶答的有趣過程，讓參訪過程充滿著童趣笑聲。

也讓學童藉由實際穿戴反光背心、防彈背心、 盾牌等警用裝備，體驗警察工作，學童紛紛要求和警察叔叔阿姨合照，帶著一顆愉快的心離開分局，留下深刻的回憶。

員警親切的解說警察勤務方式、裝備及工作內容，更宣導提醒犯罪預防及交通安全小叮嚀，小小學童加深防搶、防竊、防詐騙等犯罪預防及交通安全觀念，活動後致贈精美的背包、餐袋及可愛的皇冠恐龍鋁箔氣球等紀念品，小朋友都覺得超療癒愛不釋手拿在手上把玩，期盼讓學童歡樂度過一個不一樣的兒童節。

烏日分局警備隊親切和藹的警察姊姊，用犯罪標語向小學童們叮嚀宣導預防犯罪的重要性，讓學童知道，警察巡邏是保護社區民眾安全，透過警用巡邏車的各項警示燈號及蜂鳴器警報聲響，打破學童對警察刻板印象。

隨後參觀分局拘留室，透過空間的氛圍讓學童體會到 被抓起來會失去自由，絕對不能做壞事」的道理，讓學童從小體會認知遵守法治教育的重要性。

烏日分局藉由小朋友體驗營活動，將防搶、防竊、防詐騙及交通安全，尊重行人路權等法治教育向下紮根，讓小朋友們有更正確的觀念保護自己，並藉由寓教於樂讓學童擔任宣導大使，向家長進行宣導，提升轄內民眾預防犯罪知能。