教育部表示，110學年首度將「Pvix Oral Kid AR擴增實境專業學童口腔保健訓練系統」引入校園，指導學童使用貝氏刷牙法進行刷牙練習，以求實際刷牙時，能有效移除牙齒上的牙菌斑，預防蛀牙發生。

校園中刷牙技巧訓練較常仰賴學校護理師或邀請牙醫師及口腔衛生相關人員入校教學指導，教育部國教署委託高雄醫學大學口腔衛生學系辦理「學童口腔保健計畫」，104至109學年度全國學童平均齲齒盛行率下降11.31％。

教育部國教署表示，此次將移動式擴增實境（AR）刷牙機引入校園，首發嘉義縣年3月完成學校之試辦、4月至高雄市試辦。本次試辦計畫先由縣市推薦10所國小，隨機分成AR介入組、傳統教學組各5校。

AR介入組藉由學童操作AR刷牙機學習刷牙法；傳統教學組則由計畫團隊人員進行刷牙法現場教學，每校皆進行1次前測及2次後測問卷調查、牙菌斑檢查。

教育部國教署指出，透過全球第一台用來訓練潔牙技巧的「Pvix Oral Kid AR擴增實境專業學童口腔保健訓練系統」，利用互動式擴增實境（AR）搭配擬真口腔模型、光學牙刷工具，採用一對一方式學習，學童可搭配刷牙歌與故事，並以遊戲方式學習，且能即時看見成果回饋，師長也能立即獲得學童牙齒清潔程度總得分，以了解學童的學習成效。

教育部國教署表示，在試辦計畫完成後，將檢視移動式擴增實境（AR）刷牙機之介入成效，了解該項系統是否可以有效輔助或取代傳統刷牙技巧學習，期望透過科技輔助，讓學生在自我清潔口腔技巧上更加熟悉。