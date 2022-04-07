豪華車廠瞄準南台灣市場，Jaguar Land Rover Taiwan 台灣捷豹路虎攜手授權經銷商頂泰興業積極佈局雲嘉南地區，耗時 30 個月，總投資額斥資超過新台幣 12 億元，今(7)日頂泰台南旗艦展示暨服務中心正式盛大開幕。全新落成的旗艦據點為全亞太規模最大的 Jaguar Land Rover 旗艦展示暨服務中心，依循英國原廠新世代 CI 規範，結合高規格的專業保修服務，提供南部車主現代奢華的服務體驗。

全新落成的頂泰台南旗艦據點採地下一層地上三層設計，佔地 1470 坪，總建坪達到 3880 坪。1 樓規劃新車展示區、客休區與服務廠，3 樓規劃原廠認證中古車展示區、鋁合金專屬維修區、美容鍍膜與鈑噴中心，B1 與頂樓合計提供 133 格停車空間。位於 1 樓的新車展示區與交車區，面寬長約 16 公尺，樓層設計挑高 6.4 公尺，呈現方正的賞車空間，共可展出 14 輛新車，採用 Low-E 玻璃及超白玻璃，創造兼具節能與高透光度，提供來賓更為舒適尊榮的賞車環境。

兩間獨立交車室採用全台唯一全黑立面設計，減少色彩對於車輛的干擾，更專注於新車的輪廓、質地以及光影形塑而成的現代奢華風格氛圍，使準車主於交車時更能仔細品味獨具英倫品味的豪華座駕。3 樓設有原廠認證中古車專區，共可展示 18 輛車款，提供更為多元的購車選擇。

全新旗艦據點導入數位化展間的概念，展示區建設高速 Wi-Fi、動態顯示車色外觀設備、AI 智慧人工柵欄即時接待等，提供更為專業且快速的服務。建物擁有全台唯一天井設計，下方設置自然景觀造景與塔形噴水池，提供另一個愜意的親子共同休息空間，提供客戶更為尊榮舒適的購車體驗。

頂泰興業汽車自 2014 年取得 Jaguar Land Rover 經銷授權，耕耘雲嘉南市場近 10 個年頭，期間不斷優化銷售與服務體系，並分別於 2017 年與 2020 年獲得最佳經銷商的殊榮。頂泰興業持續在地深耕，也將會陸續為雙品牌車主規畫專屬的客戶體驗活動，包含車聚活動、高爾夫球敘以及生活體驗講座等。