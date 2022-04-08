博幼社會福利基金會竹東中心學童參訪世界宗教博物館。（圖由世界宗教博物館提供）

在「愛的星球」兒童館玩得非常開心。（圖由世界宗教博物館提供）

學童專心聆聽導覽志工講解。（圖由世界宗教博物館提供）

小朋友對埃及文化充滿好奇。（圖由世界宗教博物館提供）

因認同世界宗教博物館推廣生命教育的理念，企業家參與「十萬偏鄉少年助遊金」贊助專案，以小額捐款方式，贊助偏鄉學童到博物館參觀的門票費用；在館內擔任志工的一對夫妻又慨然負擔專車、用餐等費用，讓新竹山區近40位孩子有個寓教於樂的假期。3位善心人士接力行善，拋磚引玉，期盼更多人一起為偏鄉學童的生命教育盡一份力。

館方安排學童參觀「愛的星球」兒童館及常設展，館長馬幼娟感謝善心人士及志工善舉，讓偏鄉學童得以來到世界宗教博物館參觀，傳遞生命教育的大愛。尚有贊助的入館門票，歡迎全台有需求的偏鄉學校來電洽詢。

帶隊參訪的博幼社會福利基金會竹東中心督導林巧婷說，平常提供課後輔導，偏重在英文、數學、閱讀方面，對孩子來說，走出教室學習，到平常不會到的地方，就是相當不同的體驗。來到世界宗教博物館，打開學童視野，了解到不同的宗教信仰原來跟生活息息相關。這次學習之旅最大的收穫，不是有形的物資，而是無形的知識，她代表孩子及家長，表達滿滿的感恩。

督導林巧婷表示，走在朝聖步道，當導覽志工訴說牆上有那些宗教代表時，有學童問「耶穌在哪裡？」在宇創廳觀看「People」動畫影片，小朋友聯想到之前閱讀課的內容，對應到目前發生的烏俄戰爭，孩子們知道，各宗教以不同方式為止戰祈禱，「世界和平」的許願不再遙遠，也明白世界上除了他們原本熟悉的耶穌，還有很多不同的宗教，每個人可以自由的選擇信仰。

學童都是第一次來到世界宗教博物館，能北上戶外教學表示很開心，收穫很多，參觀館內設施、宗教建築模型、參加DIY課程，覺得有趣又新鮮，尤其是仰望發亮的華嚴球體時，瞬間覺得人類的渺小，也升起對自然的敬畏心，靈性生態的種子悄然在孩子心中滋長。

教育推廣組主任王乙甯說，在世界宗教博物館這個充滿生命教育氛圍的場域，進行情境式的引導，是一趟非常有啟發性的戶外教學。其中，孩子們印象深刻的「華嚴世界--靈性生態館」，就像換一個角度看見大地母親之美，正是生命教育的一環。

行善的宗博志工低調受訪表示，這幾年陸續捐贈書籍與文具給「博幼基金會竹東中心」，去年才想到可以邀約孩子們來博物館參觀，對於第一批學童到訪後反映良好，他們夫妻都很開心，之後希望能邀約更多博幼的學童到館參訪，讓生命教育扎根。

世界宗教博物館以教育為發展核心之一，期望能從博物館角色出發，給予兒童及學校不同的教育體驗，為台灣的生命教育盡一份心力。邀請民眾共同參與「十萬偏鄉少年助遊金」贊助專案，讓更多孩子得以透過觀展拓展視野，體驗一場不必出國的異國文化之旅。贊助專案專線：（02）8231-6118分機8309王小姐。