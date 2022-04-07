全教總與育秀基金會推動「食農學堂計畫」，由台中市教師職業工會協辦活動，指導小朋友製作「司康」點心，體驗從產地到餐桌的經驗。（台中市教師職業工會提供／陳淑芬台中傳真）

全教總與育秀基金會推動「食農學堂計畫」，由台中市教師職業工會協辦活動，指導小朋友製作「司康」點心，體驗從產地到餐桌的經驗。（台中市教師職業工會提供／陳淑芬台中傳真）

全教總與育秀基金會推動「食農學堂計畫」，台中市教師職業工會今天也加入陣容協辦「大手牽小手」烘焙課程，安排科大餐旅管理系師生合作帶領20多名學童動手烘焙製作「司康」甜點，體驗食材從產地到餐桌的可貴。

全國教師工會總聯合會與育秀教育基金會推動「食農學堂計畫」，今年已邁入第12年，由食農學堂老師帶領學生利用校園空間種植雜糧，不斷推出多元模式實踐食農教育，邀請台中市教師職業工會今天舉辦「大手牽小手，烘焙開心做」活動。

台中市教師職業工會文宣部主任桑聖潤表示，活動安排獲得2021年「育秀盃台灣小麥麵粉烘焙競賽」銀牌的弘光科大餐飲管理系學生陳治宏、該校系學生黃詠燦，與在中市永隆國小任教的食農學堂老師鄭百成合作，指導該校5年級20多名學童製作「英式司康」，體驗烘焙技藝與樂趣。

參與活動的學童都相當興奮，家長也支持配合，學童們自備4台的小型烤箱來學習烘焙，還認真製作筆記，與同學仔細討論分享心得，除了過去在校園種植雜糧小麥的經驗外，再實際體驗從產地到餐桌的過程，並將製作點心帶回去和家人分享。