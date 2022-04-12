螢火蟲凌空飛舞，讓人驚喜連連。（涵碧樓提供／廖志晃南投傳真）

涵碧樓推出初夏悸動六感體驗。（涵碧樓提供／廖志晃南投傳真）

日月潭日夜皆美，入夜後星光璀璨、螢火蟲飛舞，涵碧樓推出初夏悸動六感體驗，搭配房客限定的賞螢導覽，還有午後限定紓壓SPA，在星光照耀與晚風的吹拂下體驗日月潭之美。

人間4月天，日月潭清晨日出時，山嵐與湖面水氣在陽光映照下，呈現彷彿仙境的景色，在遊艇尚未啟航前，湖面倒映出絕美的山光水色，猶如「天空之鏡」。

黃昏之際，星月升空與螢火爭輝，日月潭附近的頭社水庫步道、還有最容易親近賞螢的有水巷等賞螢景點，熠熠螢光點綴山林，讓人驚喜連連。

日月潭涵碧樓推出初夏悸動六感體驗，帶領房客參加友善的夜間賞螢行程，由生態導覽人員解說，介紹螢火蟲生態以及常見的螢火蟲種類。

涵碧樓館內推出多種六感體驗，SPA館的海鹽全身去角質，先沐浴在三溫暖浴池中，再透過芳香海洋與Lalu經典按摩，讓身、心、靈煥然一新。

涵碧樓在4月的每周一、周五，加碼推出星空導覽活動，透過台中市天文學會理事吳建德老師的專業解說，認識北斗七星、尋找北極星。