純天然香氛令人愛上大自然。（Sciencely Handmade提供／陳淑娥台中傳真）

八仙山自然教育中心推出「四季植感生活手作」將於5月22日登場，即日起接受報名，民眾可運用純天然精油調製隨身香氛瓶，將個人專屬香氣封存帶著走。

東勢林區管理處表示，八仙山自然教育中心與永續概念生活品牌Sciencely Handmade合作，結合大自然美學與環境科學，將原生植物的知識藏在五感體驗中，期盼透過自身經驗引起共鳴，讓收藏者把森林的記憶帶入生活，愛上大自然。

八仙山自然教育中心「四季植感生活手作」第一場次－「春天的香氣記憶」將於5月22日登場，帶領民眾漫步森林中探索多元植物種類、享用森林私廚午餐，進行沉浸式體驗，設計師也會引導參與者找出命定香氣，運用純天然精油，親手調製個人隨身香氛瓶，不帶走一花一草，也能將個人專屬香氣封存帶著走。

東勢林管處指出，「四季植感生活手作」即日起報名，至5月8日截止，名額25人，報名費每人3500元，完整參加者可核發7小時環境教育研習時數，有興趣體驗民眾可至「台灣山林悠遊網」，於「自然教育」分頁點選「八仙山」專業研習，或於Facebook搜尋「八仙山國家森林遊樂區暨自然教育中心」了解詳情。