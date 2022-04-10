「新東陽X MORI肉鬆糖霜年輪」於迪化100獨家販賣，時間只到6月30日。（新東陽提供）

新東陽新型態複合店「迪化100」以巴洛克風格呈現，除了販售熱銷商品還有其他店體驗不到的客製化現炒肉鬆，以及「Serene Cafe」進駐外，店內也供舒適的休憩空間，這次與淡水知名年輪蛋糕專賣店「MORI Baumkuchen」聯手推出肉鬆糖霜年輪，鹹甜新滋味打造甜點新天花板，顛覆你對年輪蛋糕的印象。

另外，近期討論度很高的華語劇《華燈初上》在第三部倒數第二集中蘇媽媽跟中村先生在一個美輪美奐的咖啡廳討論回日本的伴手禮，就是在新東陽迪化100拍攝，現在新東陽也還原了當時的拍攝場景，並在中庭設立了光酒店的打卡牆。

「新東陽x MORI肉鬆糖霜年輪」是由以現炒肉鬆起家的新東陽與傳承日本六十年蛋糕製作技術的MORI聯合打造出截然不同風味的鹹年輪蛋糕。MORI糖霜年輪嚴選高品質進口食材，包括精選小麥中心部位製作出來的日清麵粉、葉黃素含量高達一般雞蛋3.5倍的機能性雞蛋以及結晶細緻比細砂糖更具風味的上白糖，再添加新東陽明星經典商品豬肉鬆，經過兩個小時14次層層烘焙，最後裹上一層糖霜及保留肉質纖維口感的新東陽長纖豬純肉鬆，每口都能享受到鹹甜層次的細膩味蕾衝擊。即日起至6月30日期間限定且限量販售，目前只有到迪化100才可以品嚐、購買，現在還有開賣優惠，只要在Serene Cafe購買咖啡或飲品即可以99元加購一顆售價150元的肉鬆糖霜年輪！

此外，新東陽也正在尋找下一個光媽媽，現在只要參加「誰是下一個光媽媽」徵選比賽，就有機會角逐Rose媽媽的最愛，還有機會跟劇中深情又溫柔的「中村先生」一起合影，詳情請見活動網站。