亞太電(3682)瞄準元宇宙商機，今(13)日宣布將攜手XRSPACE，進軍元宇宙市場，提供企業與消費者自主創建可即時互動與跨裝置多人互動的元宇宙空間；另外，同時聯手NFT發行平台、內容提供商等逾20家生態系夥伴，進行技術平台、應用與跨終端整合，首波結合Avatar、ESG、3D主題式沉浸空間、尋寶任務、限量NFT、虛實融合六大亮點服務，建構長期性經營的3D虛擬世界，推出名為「XLAND」的全台首座多功能元宇宙共享空間。

亞太電於XLAND推出ESG希望樹公益募款活動，電信首創ESG結合元宇宙；創建MetaShow、MetaTalk、MetaRoom、MetaStore四大主題式沉浸空間，用戶可製作個人化專屬Avatar，透過數位分身，在虛擬世界與多人在線即時互動，進行社交、娛樂、遊戲和會議等沉浸式體驗，企業用戶亦可透過虛擬空間，舉辦會議或展演活動，一鍵登入元宇宙，同聚、同賞、 同樂，玩轉新體驗。

據Bloomberg Intelligence預估，元宇宙商機無限，相關產值將在2030年成長至2.5兆美元，亞太電董事長兼任總經理陳鵬表示，亞太電瞄準元宇宙商機，推出用戶持手機、平板等行動裝置即可輕鬆進入元宇宙的共享平台「XLAND」，大幅提升消費者體驗的便利性，加上隨技術越趨成熟，VR設備成本降低，加速VR普及，帶動虛實整合新契機，元宇宙生態系可望迎來爆炸性成長。另外，元宇宙涵蓋5G、AI、雲端/空間運算、區塊鏈、XR、內容與應用等龐大的生態系統，亞太電信整合其5G通訊技術，攜手超過20家合作夥伴壯大生態系，及早卡位元宇宙未來商機。XRSPACE董事長兼執行長周永明表示，元宇宙是屬於未來新型態的社會經濟體系，融入日常社會活動，自然地在虛擬中發生，本次跟亞太電進行合作，打造虛實融合且高互動性的消費者與企業應用。

亞太電Meta產品處副總經理許芝蘭進一步指出， 亞太電信瞄準MZ世代，長期投入「XLAND」元宇宙發展，以「共享空間」作為定位，全民透過行動裝置即可輕鬆進入元宇宙。未來更將分階段新增多元功能，包括虛擬錢包交易、遊戲化機制強化、推出個人專屬空間、UGC 空間競賽、 Avatar DIY、購物應用…等，建構虛擬經濟體系並持續加強與優化使用者體驗。MZ世代善用網路科技且擁有高消費力，未來透過虛擬分身在元宇宙進行社交、娛樂、遊戲和工作等應用體驗將更加普及，創作者經濟與虛擬實況主VTuber(Virtual YouTuber)的網紅經濟發展亦受矚目，可望帶動下一波世代的元宇宙新經濟。

本次亞太電於XLAND推出ESG希望樹公益募款活動，電信首創ESG結合元宇宙；創建MetaShow、MetaTalk、MetaRoom、MetaStore四大主題式沉浸空間，用戶可製作個人化專屬Avatar，透過數位分身，在虛擬世界與多人在線即時互動，進行社交、娛樂、遊戲和會議等沉浸式體驗，企業用戶亦可透過虛擬空間，舉辦會議或展演活動，一鍵登入元宇宙，同聚、同賞、同樂，玩轉新體驗。