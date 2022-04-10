印尼文教科研部出資、與世界知名大學合作的國際移動力獎學金計畫（IISMA），有37名受獎生於110學年第2學期抵台，分別至台大、台師大及台科大展開為期半年的交換研習。

印尼政府近來倡導自由校園政策，推動彈性學習，鼓勵印尼大學生除了在校園學習外，也能具備跨國跨校的海外學習經驗，拓展視野及豐富人際網絡，因此成立國際移動力獎學金計畫，選送印尼大學生赴世界一流大學進行一學期的交換研習，由印方補助機票、學費、生活費、保險費及行前PCR檢測等費用。

這項計畫共有43國267所學校競逐合作夥伴，最後由印尼政府選定60所世界知名大學，包括我國台大、台師大及台科大等3校獲選。

110學年印尼學生來台留學及研習人數計1萬6426人，為境外生第二大來源國。教育部希藉由國際移動力獎學金受獎生來台交流研習，能夠促使雙邊高等教育更進一步的交流合作。