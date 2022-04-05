台中市第二分局即前往轄內飲酒場所進行宣導，並結合飲酒場所業者，宣導「喝酒不開車」、「指定駕駛」、「酒後代駕」等觀念外。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

一名60歲男子因宿醉早上8點騎車上班，一路左晃右晃遭被警察攔檢，沒想到他竟抱怨「警察都不用休息哦？一大早還抓酒駕。」台中市警察局第二分局分局長陳家銘強調，取締酒駕24小時不打烊、沒有假期可言，酒駕加重罰則新制上路。

酒駕新制3月31日上路，新制加重酒駕罰則、同車乘客「連坐罰」、強制配備酒精鎖、累犯公布姓名、照片和違法事實等新制，針對酒後駕車等相關罰責提高，配合新制上路，台中市警察局自111年3月31日至111年5月31日止，推行第二波的「掃除『醉』犯」工作。

酒駕新制上路首日，二分局早上8點攔檢發現該名60歲男子心存僥倖，覺得警察勤務有交接空檔，利用早上快8點的時候宿醉上路，但他一路忽左忽右飄浮，被攔檢酒測，酒測值超標，收了紅單，還抱怨「警察是不是不用休息？」

第二分局也於3月31日首日，即前往轄內飲酒場所進行宣導，並結合飲酒場所業者，宣導「喝酒不開車」、「指定駕駛」、「酒後代駕」等觀念外，並持續針對轄內易酒駕熱區，規劃勤務加強取締，透過「執法」及「宣導」手段打擊「醉」犯。

陳家銘說，第二分局於110年12月1日至111年2月28日止，第一波「掃除『醉』犯」專案期間，即取締190件，列各分局之首，且在第一波專案結束後，仍持續針對轄內易酒駕熱區，規劃勤務加強取締，於111年3月份計取締酒駕91件，酒駕肇事案件也較去年同期減少5件，第二波專案迄今，取締酒駕3件，全力維護民眾生命財產安全及嚴懲酒駕。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障