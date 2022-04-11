歡慶福容大飯店福隆六周年生日，福容福隆推出周年慶系列活動，即日起到4/30前，入住飯店指定專案，即可享周年慶優惠活動，只要身分證上有6個6，就有機會入住萬元客房。身分證上有3個6，最高可獲得666元旅遊禮金，如果與飯店4／26同天生日者，還能再多獲得600元壽星禮券，搭配福容享福卡會員禮遇，金福級會員還能再享超過3,000元的生日好禮，最高可獲得4,266元生日大禮包

位於東北角的福容大飯店福隆自2016年4月26日開幕至今已滿六年，為感謝回饋廣大的粉絲住客們，推出一系列周年慶活動搭配享福卡會員禮遇。活動自即日起到4/30止，身份證上只要有6個6（限出生年月日及身分證字號），即可免費住宿精緻和洋客房乙晚（價值10800元+10％），每日限量一間，限電話訂房。沒有這麼多6的旅客也別擔心，福容福隆也準備一系列生日大禮包，最高可獲得價值4266元的好禮，活動期間透過飯店官網訂購指定住房專案「春季一泊二食」、「福容假期一泊一食」、「四人同行一泊一食」，即可參加「周年慶好禮三重奏」活動。

福容福隆周年慶好禮三重奏」活動，第一重：入住同房的旅客中，任兩張身份證字號上加總有3個6即可折價666元房費。第二重：如入住房客中有4月26日出生者，加碼再送600元壽星禮券，可折抵客房、餐飲、休閒活動消費。第三重：搭配享福卡「福氣壽星活動」，當月壽星入住前提供生日資料並於現場出示享福卡會員身份，新福級會員可享有生日客房布置及房型升等優惠，銀福級會員加送四吋蜂蜜蛋糕一份及福容經典紅酒一瓶，而金福級會員則可再享有手工賀卡及神秘小禮，最高可享總價值超過3,000元的生日好禮，最高可享有價值4,266元的好禮。

福容福隆現自即日起到5／20止推出「春季一泊二食住房專案」，雙人入住7,999元起，除精緻早晚餐外，每房加贈宵夜福隆正牌小卷米粉湯2客，以東北角現流小卷搭配在地小農芋頭熬煮而成，一口品嘗海的鮮味與山產的甘甜香，退房後再送8吋手工蜂蜜蛋糕。福容福隆也看準民眾抒壓需求，引進價值6萬元喬山健身魔鏡，設置於VILLA別墅內，推出渡假x健身的包套行程，搭配全台唯一的海洋溫泉，在遊客在享受完魔鏡健身體驗後，還能好好放鬆舒緩身體。