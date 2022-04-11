余天和李亞萍次女余苑綺(余泳澐)，確診直腸癌第3期，至今已熬過70次化療，抗癌之路困難重重，近來余天受訪坦言，化療也無法起到效果，身體出現抗藥性，改為接受最新的放射療程，但會讓她手腳起水泡也會噁心想吐，讓作為父親的余天好心疼，10日余苑綺歡度39歲生日，弟弟余祥銓曬出慶生照，引人鼻酸。

余祥銓昨日晚間，幫姐姐過生日特地送上大紅包給親姊，感性慶生寫下：「祝我最愛的2姐生日快樂，希望妳身體健健康康，每天都可以開開心心！」余苑綺收下紅包，還有弟弟送上的咖啡機，余祥銓還對姐姐感性說出「弟弟我永遠愛妳」姊弟倆坐在沙發，展現姊弟情深的一面。

余苑綺和弟弟余祥銓拍慶生照。(圖／余祥銓 FB)

針對病情，余天日前難過指出，女兒身上有10顆腫瘤已經擴散，身體還出現了抗藥性，當時他和李亞萍聽到化療已經沒用時，夫妻倆內心很難過當場抱頭痛哭，也不曉得該如何是好，後來余苑綺聽從一位醫生建議，選用最新放射療法，可針對腫瘤去殺癌細胞，既不用開刀也無侵入性。

新療程每日就要半個小時，以雷射手術刀照射20顆腫瘤，1顆腫瘤約莫要做3至4次並不輕鬆。哪曾想，原以為新療程並未會有副作用，余苑綺卻深受手腳長水泡、噁心想吐等副作用之苦，常有負面情緒，看得一旁的家人好心疼，選擇默默陪伴，所幸有家人陪伴，余苑綺看似還能保有美好心情，度過美好的39歲生日。