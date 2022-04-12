余天、李亞萍二女兒余苑綺（余泳澐）2014年罹患直腸癌第三期，至今復發過3次、做了70次化療，爸爸余天日前則泛淚透露，醫生說余苑綺化療已沒用，因為她有抗藥性，目前正嘗試最新療法，而余苑綺日前（10日）過39歲生日，她仍正能量說：「感謝我的家人、朋友們給我滿滿的這些愛」。

余苑綺在10日迎接39歲生日，弟弟余祥銓在余苑綺生日當天就感性發文：「祝我最愛的2姐生日快樂，希望妳身體健健康康，每天都可以開開心心，弟弟我永遠愛你」，余祥銓還送上大紅包和咖啡機給余苑綺，姊弟好感情羨煞眾人。

余苑綺稍早則在臉書發表慶生感言：「感謝我的家人、朋友們給我滿滿的這些愛，我都收到了，謝謝你們」，照片中，余苑綺開心和親友聚餐，吃蛋糕和壽桃，同時，余苑綺也曬出她和老公抱著一對子女的全家福照，幸福之情溢於言表，網友也紛紛留言祝福，希望余苑綺能早日康復。

余苑綺雖然為了孩子正能量抗癌，不過爸爸余天相當不捨余苑綺辛苦的抗癌之路，余天日前還泛淚透露，醫生說余苑綺化療已沒用，因為她有抗藥性，目前正嘗試最新療法，余苑綺正在接受「放射刀」治療，余天看著女兒化療70次、還瘦到49公斤，透露余苑綺化療回來吃也吃不下、還會嘔吐，讓余天不捨地說：「難過啊，唉。」