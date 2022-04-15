余苑綺癌指數又升高 余天看到頭暈曝：怎麼會爆開這麼快

國寶歌王文夏因器官衰竭6日晚上於睡夢中辭世，享耆壽94歲。余天今（15日）一早參加文夏的安息禮拜，他上月曾表示二女兒余苑綺在做「放射刀」的新式治療，剛也曝女兒的治療結果。

余天今提及二女兒余苑綺病情，透露前天才又剛做檢查了，但癌指數又增高了，無奈地說：「本來是16點多，前天檢查38.9，喔！頭快暈了。」表示余苑綺持續在耕莘醫院做放射治療，似乎還未見到療效，「有一個主任說怎麼會爆開這麼快，都來不及殺這個（指癌細胞）」，所以余苑綺下禮拜可能會做一次癌基因，看什麼藥可以配合殺死癌細胞，仍會繼續做放射治療，尤其是她的肺部癌細胞增多，大小更從0.3多公分長大至1點多公分。

其實，余天3月19日出席台北海洋科技大學56周年校慶活動時，談到二女兒余苑綺的病情，忍不住落淚稱醫生說化療已沒用，因為她有抗藥性，目前正嘗試最新療法。表示女兒約有20顆腫瘤，一位耕莘醫院的博士，建議他們嘗試「放射刀」，「可以直接針對腫瘤去殺癌細胞，所以現在是在試這個，更新的，不用開刀，也沒侵入性。」他當時表示女兒每天到醫院做半小時療程，至少需連續做2周，暫時還沒看到效果但起碼沒有副作用。