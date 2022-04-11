全新一季《上奅台灣歌2.0經典傳奇》將於5月母親節當週首播，三位主持人蕭煌奇、浩子、曹雅雯都被節目團隊賦予不同擔當的角色，「音樂擔當」蕭煌奇扮演和編曲老師溝通的重要角色，讓不同世代的音樂人都能唱得很開心，讓觀眾有更好的聽覺享受。「顏值擔當」曹雅雯於自己的封號相當不敢當，大力稱讚另外兩位男主持人非常地帥氣，有才華。

而被封為「趣味擔當」的浩子開玩笑表示，自己三個擔當都有涵蓋到，更爆料蕭煌奇應該多一個「抓耙子」擔當的封號才對，「每次在後台講別人秘密時，煌奇哥都在旁邊偷聽，然後在節目中講出來。」

三位主持也分別聊到最喜歡哪個年代的台語經典歌曲，曹雅雯個人非常喜歡50、60年代經典老歌， 像是洪一峰、文夏、鄧雨賢等人的歌曲，並表示以前的前輩們非常會搭配詞曲，所以才會如此地雋永，聽了很有感覺。蕭煌奇則表示，對70、80年代的台語歌印象為深刻，因為從小喜歡聽爸媽唱歌，跟著父母的腳步一起學習一起唱，像陳一郎、陳百潭、江蕙、黃乙玲，當然影響最深的是洪榮宏的＜春天哪會這呢寒＞、＜風風雨雨這些年＞等歌曲，是讓他開始創新寫歌的初衷。浩子則是透露非常喜歡文夏文家班的那一集節目，雖然很可惜當時文夏老師不克前來，但也來了浩子的偶像「新寶島康樂隊」團員，他說：「看著偶像出現在眼前，講著當年他們的偶像 (文夏)，感覺很棒!」而現在「寶島歌王」文夏老師走了，觀眾也可以從節目中追憶文夏老師歌曲的美。

對於節目在母親節當週首播，浩子表示，「可以說是送給媽媽最好的母親節禮物」，認為媽媽有很多的開心，其實都是來自小孩的成就，聽了讓人相當感動。曾入圍去年金曲獎最佳台語專輯和最佳台語男歌手獎得的浩子，也十分有自信地跟親朋友好呼籲說：「小弟我在裡面的歌唱表演，是值得期待的！」曹雅雯也說：「節目有復古經典，也融合了新潮流的音樂，新舊迸出新火花，不是一般的音樂節目，會讓人感受到台灣台語文化的美好。」 蕭煌奇也回應道，「不同世代的歌手一起玩音樂，讓我感動非常地深，透過不同編曲讓台語經典有新意，也賦予了傳承的意義。」

全新一季節目中將解密臺灣百年歌謠的不老傳奇，節目邀約流行歌壇老將前輩以及新生代實力歌手，由主持人與不同世代歌手共聚一堂，介紹一脈相傳經典的台語代表歌曲，並訴說不同年代的歌曲故事與流行觀點，透過精心編曲注入不同音樂世代的想法、全新改編賦予經典歌謠嶄新的元素及生命。每集都有不同的音樂主題，藉由跨世代、跨領域的歌手或團體合作，將台語經典傳唱下去。

2020年推出《上奅台灣歌》節目視覺主打時尚夜店風，將台語歌曲重新注入新生命，獲得各界好評與迴響，在華視播出收視亦表現不俗，單集最高收視率近0.8，足見台語歌曲新唱的魅力，此外，本節目製播技術層面也獲得第55屆電視金鐘獎肯定，入圍了非戲劇節目導播獎。全新一季的節目，更突破平面式的傳統拍攝手法，以多視角、多機取鏡拍攝，讓觀眾彷彿置身熱力四射音樂會中。精彩的節目內容敬請鎖定由「二王一后」蕭煌奇、浩子、曹雅雯攜手主持全新一季《上奅台灣歌2.0經典傳奇》，5月7日起每週六晚間8點在公視台語台，5月8日起每週日晚間8點在華視主頻首播。