老蕭新單曲〈陽光燦爛的日子 原創版〉今數位上架。（華納音樂提供）

蕭敬騰（老蕭）新單曲〈陽光燦爛的日子 原創版〉今數位上架，也是他第一次將原創版Demo數位上架，該曲源自老蕭在音樂實境節目《閃光的樂隊》的創作，且當時僅花5天即完成；為了讓經典再現，〈陽光燦爛的日子 原創版〉Demo完整上線，不同於節目上的版本，讓聽眾回味老蕭最初的所想傳達的意念。

老蕭之前在《閃光的樂隊》節目中與強棒隊友－張楚、信、小鬼、張碧晨及胡宇桐組成「金屬兔」樂團，讓收看節目的紛絲們直呼是強強聯手的組合。而在節目尾聲，「金屬兔」也以老蕭為首，與團員們創作了這首歌，不但僅花5天就完成了這首8分鐘充滿爆發力的搖滾巨作，最後更憑藉此歌在最終的舞台上獲得總冠軍。

回憶參賽過程，老蕭表示：「因為是錄節目，所以時間很壓縮，必須在有限的時間把一首歌做出來之外，還得統整大家的想法。」直言是很大的挑戰，也透露首演前一天不小心得了重感冒，聲音很難發出，不過在團隊的協力下仍完成了經典舞台。為將創作中最真實且無修飾的一面獻給樂迷，老蕭這次將〈陽光燦爛的日子 原創版〉最初的Demo毫無保留上線至各大數位音樂平台，希望大家藉此感受他當下的真切體會，也能貼近他原本希望傳達給樂迷們的意念。