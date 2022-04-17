《繪道群生》動物畫聯展邀請藝術家潘蓬彬油畫工作室、中國時報攜手策展，即日起至6月1日在台中市「樹瓦藝術」展出。（盧金足攝）

7名藝術家各有所長，主題雖僅限於創作動物，但仍能將有限題材獨具匠心的發揮到了極致。（盧金足攝）

參展的7名藝術家包括林木川、林聰明、陳建智、汪勝宥、朱玉婕、鍾功哲、潘蓬彬。（盧金足攝）

《繪道群生》動物畫聯展17日在台中市開幕，藝術家以動物為主題，傳達疫情期間大家所關注的愛與生命力。（盧金足攝）

7名藝術家各有所長，主題雖僅限於創作動物，但仍能將有限題材獨具匠心的發揮到了極致。（盧金足攝）

參展的7名藝術家包括林木川、林聰明、陳建智、汪勝宥、朱玉婕、鍾功哲、潘蓬彬。（盧金足攝）

眾生平等，在藝術家眼中，動物呈現何種樣貌，說出什麼故事！《繪道群生》動物畫聯展17日在台中市開幕，參展的7名藝術家包括林木川、林聰明、陳建智、汪勝宥、朱玉婕、鍾功哲、潘蓬彬，橫跨雕塑、攝影、油畫等各種領域與媒材，以動物為主題創作，讓民眾「藝」起進入充滿生命力的動物世界。

《繪道群生》動物畫聯展邀請藝術家潘蓬彬油畫工作室、中國時報攜手策展，即日起至6月1日在台中市「樹瓦藝術」展出，讓民眾從各種動物主題作品，體會如莊子的唯心哲學觀，藝術家以自然的觀察，創作一個烏托邦的世界。

「樹瓦藝術」動物畫聯展以推動「藝術平權」的台灣經典藝術展，讓普羅大眾認識博物館等級的藝術家及其創作的作品，在藝術殿堂的藝術品，也能融入民眾的日常生活中。

「疫情中還是要繼續努力！」潘蓬彬表示，創作不懈的耆老級雕塑家林木川，經典十二生肖題材充滿前衛、靈活想像空間，西遊記《唐三藏歷險》中孫悟空、白龍馬為題材，教忠教孝《關羽千里走單騎》、《小羊尚知哺乳恩》，用心欣賞時，還能找到隱藏版的作品，將藝術熱情傳達給知音。

此外，詮釋田園風情的油畫家林聰明，《悠遊天地》、《甲甲皆鳴》畫了親自一手養大的火雞及番鴨，格外濃情舒心；自然為題創作的畫家陳建智，以自己的寵物貓為主角，又以親暱的對話為題《耍吃罐罐了嗎？》，傳達出藝術家天真浪漫的真性情。

攝影家汪勝宥常言「一瞬間將永恆的美好留駐」，運用鏡頭延續稍縱即逝美景，拍攝火鶴及樹蛙系列，尤以火鶴擬人化的情愛，如《儷影》、《濃情蜜意》及《起舞》等三幅，最為吸睛也撩人情懷。

參與的藝術家「嬌點」朱玉婕，跨足於建築、文創、藝術經紀等領域，即興畫鸚鵡為題的系列粉彩畫《阿寶》、《相伴》及《寧靜》，傳達鳥的聰明慧詰與繽紛亮麗的炫彩，不侷限各種行業開拓，增加生活面向，創作時躍然紙上。

青年藝術家鍾功哲懷抱著成熟創作靈魂，活躍於畫壇，分別以諧音「祿」畫作吉祥的鹿頭人《加官進祿》，以諧音「福」畫幸福的虎頭人《福虎生風》，還以學術理論堅實的後立體畫派手法，創作《聞雞起舞》和《鄉情》，也是展出的亮點。

師承林木川的潘蓬彬，這次師徒聯展，為藝術生涯再創美好紀錄，虎畫《王族臨溪》、《虎族三寶》，虎媽媽帶著三隻虎寶寶的構圖，威猛萬獸之王，在畫裡充盈慈祥和溫馨。

7名藝術家各有所長，主題雖僅限於創作動物，但仍能將有限題材獨具匠心的發揮到了極致，從翎毛到走獸，由游魚到草蟲，自大動物到小動物，選題多樣豐富，風格更是跨越寫實、印象、表現、超現實、後立體等，在疫情嚴峻之際，藉由動物畫為題的畫展，傳達疫情時代大家所最需要關注的「愛」，讓大家上緊發條的心情，在藝術中獲得清涼之境。