港星吳綺莉是選美出身，在1990年以亞洲小姐冠軍打開知名度，成功進入香港演藝圈，吳綺莉從此星路大開，天生麗質的吳綺莉，儘管已快半百，仍是美魔女一枚，吳綺莉日前則上傳影片分享抗疫近況，49歲的吳綺莉顏值凍齡、手臂纖細，舉手投足相當俏麗。

吳綺莉日前在抖音罕見露臉曝近況，她在影片分享抗疫近況，吳綺莉表示，香港疫情已逐漸獲得控制，她也希望能早日戰勝疫情，影片中，吳綺莉放下一頭長髮、身穿桃紅色小可愛入鏡，大方頂素顏的吳綺莉肌膚白皙、透亮，臉上沒有皺紋，吳綺莉手臂纖細，保養有術的她，絲毫沒讓歲月在臉上留痕跡。

吳綺莉雖然樸素入鏡，但整體狀態仍獲得網一片好評，儘管吳綺莉有套美顏慮鏡，但仍吸引網友留言讚：「多漂亮的女人」、「現在都這麼漂亮，以前更漂亮」、「莉姐還是挺美的」、「還是個大美女」。

吳綺莉難得露臉曝近況。（圖／取材自抖音）

其實，吳綺莉日前屢因和女兒「小龍女」吳卓林母女關係鬧翻而登上媒體版面，一肩擔起照顧女兒的她，還被傳出曾接受孩子的爸成龍金援4千萬，氣得吳綺莉親上火線強調，成龍從未付過生活費，同時，吳綺莉也發文駁斥：「這世界什麼人都有，什麼二千萬、三千萬、四千萬，只要你們說得開心，（ 口業之東西受的是自己 ）」。

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