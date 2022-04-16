行政院長蘇貞昌提出防疫「新台灣模式」，引發討論。不過，國內本土疫情大爆發，今天(16日)本土病例再新增1199例，令人憂心。針對本土疫情破千，媒體人吳子嘉表示，15日他搭計程車時，有位年輕運將居然問他，「我們是在清零，還是與病毒共存？」

吳子嘉16日在《董事長開講》網路直播節目中表示，15日坐計程車時，年輕運將問他，「我們是在清零，還是與病毒共存？」時事評論員李正皓此時跳出來直言，「逐漸與病毒共存」；吳子嘉接著表示，原來我們是清零，把邊界通通封鎖掉，不給人家進來，現在矛頭不太對勁了，就開始用鑰匙把門打開一個縫，就慢慢鬆了。

吳子嘉質疑，現在每日確診數破千，陳時中是想選舉、還是不想選舉？最糟糕的是，中央疫情指揮中心指揮官陳時中根本沒在管這個事情，他在等他的選舉。民進黨為什麼不把他換掉呢？現在放出總統蔡英文御醫陳振文將接任衛福部長的消息，是放風向球、還是有人在操作？

吳子嘉甚至酸說，乾脆把陳時中留在疫情指揮官這個位置，不讓他跑去選舉，繼續防疫。只要陳時中不離開，防疫辦法也許就會不一樣，比如讓他做到年底，並負責處理今年疫情，到明年再離開，也許明天就升三級警戒了。