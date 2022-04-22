桃園市吳姓男子去年11月底懷疑謝姓妻子出軌，痛毆妻子並把妻子壓制在地，因不滿妻子以三字經回擊，吳男萌生殺意，以手摀住謝女嘴巴使其窒息死亡。桃園地院審理，原本要給予最嚴厲制裁，考量不忍幼女同時失去雙親，判無期徒刑，可上訴。

32歲吳姓男子與29歲謝姓女子結婚6年，育有2名幼女。桃園地院審理，去年11月30日，2人在桃園市桃園區住處時，吳男質疑妻子出軌，因此發生口角，吳男盛怒下重擊謝女頭部，謝女也出手反擊，但不敵吳男被打倒在地。吳男順勢跨坐在妻子胸口，謝女持續以三字經反擊，不斷刺激吳男內心憤怒，導致吳男萌生殺人犯意，一手摀住妻子嘴巴，另一手捏住妻子鼻子，使其窒息死亡。

吳男犯後知道難逃法網，但考量報警後，會隨即被逮捕，為了與2名幼女共度最後相處時光，決定隔天再自首。因此先將妻子裝入大型塑膠袋並放在大水桶內，並以拖把整理現場血跡，並打電話給母親，先接2名女兒下課回到老家借住，也打給大姐稱妻子離家出走。與女兒在老家共住一晚後，隔天向警方自首。

法院審理時，吳男坦承以手封阻妻子口鼻，使其死亡。法院認為，吳男懷疑妻子外遇，但妻子拒絕承認，此並非罪大惡極，吳男竟毆打妻子使其臉部重傷，還用手摀住妻子臉鼻，冷血無視妻子掙扎，不念舊情、殺意至堅，殺人手法殘忍泯滅人性，造成後果無可彌補，也造成妻子父親、奶奶承受白髮人送黑髮人椎心之痛，使女兒失去母親疼愛，無情堪憫恕可言，此外檢方、法院審理時，吳男否認殺人意圖，也未補償岳父精神上損害，應該給予最嚴厲制裁，考量吳男受到言語刺激才情緒失控，也不忍幼女因案件同時失去雙親，因此判無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。