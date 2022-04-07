民進黨新北市議員李坤城日前宣布不再競選連任、直攻2024立委，被視為將接棒民進黨立委余天的席位。余坦言，確實考慮下屆不再參選，尤其女兒余苑綺罹癌讓他心力交瘁，下一步將要和家人與總統蔡英文討論後再決定。余妻李亞萍卻直呼這樣「太沒責任感了！」稱已讓余繼續參選，且余身為立委對女兒的治療也更有助益。此消息引發熱議，網友留言踴躍。

根據《三立新聞網》6日報導，余天受訪表示，確實有考慮做完這屆立委就好，下屆不再參選了，加上女兒罹癌的病情，讓他心力交瘁，必須要與家人及蔡英文討論後，才能做下一步決定。

李亞萍隨後接受採訪，卻稱與余天討論完後已要他繼續選，因他退出政壇的消息傳出後，許多三重區的婦女團體都來抗議，可見他背負重大使命，不選的話就「太沒責任感了！」

李亞萍強調，她要余天起碼先去登記參選，有被提名也好，若沒有就繼續當議員，否則會兩頭空。李指出，余苑綺的病情確實令他們擔憂，但余擔任立委更可幫助女兒治療，因很多醫界人士為他是立委才提供資源，不然誰理他們？更直言這是「人情冷暖」，且他在三重政績有目共睹，屬於默默做事的人。

此消息引發熱議，大批網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「搞不懂這對夫妻到底在幹嘛？」「還是回去照顧女兒吧！」「連這種事也要跟總統商量？」「是在為下次選舉催票鋪梗嗎？」「余天感覺人很不錯，就是不適合當立委」、「其實余天滿可愛的，比其他民進黨人都好，就是不該蹚政治渾水」、「我相信他很受地方民眾喜愛」、「感覺很怕老婆，但老婆講的也不是沒道理」。