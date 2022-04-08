新北市永和警分局所有員警、行政人員、工友及聘僱人員，在生日前夕均可以收到分局長所贈送的生日蛋糕及卡片。（永和警分局提供）

新北市永和警分局所有員警、行政人員、工友及聘僱人員，在生日前夕均可以收到分局長所贈送的生日蛋糕及卡片。（永和警分局提供）

新北市永和警分局所有員警、行政人員、工友及聘僱人員，在生日前夕均可以收到分局長所贈送的生日蛋糕及卡片。（永和警分局提供）

新北市永和警分局所有員警、行政人員、工友及聘僱人員，在生日前夕均可以收到分局長所贈送的生日蛋糕及卡片，感覺超溫馨，同仁受贈生日蛋糕後內心湧上一股暖流。

永和警分局長陳保安為感謝所有同仁平日對警政工作的付出，尤其外勤同仁的輪番，常常錯失了與親友的生日聚會，因此於110年8月上任後，為表達對分局每位同仁生日的祝福，持續不間斷親贈生日蛋糕及卡片長達半年多，迄今已訂製發送將近300個蛋糕，分局長對同仁就如同自己的兒女一般「非常在乎同仁的生日」。

陳保安表示，警察工作時間長，有感平日員警工作繁忙，並肯定同仁對警察工作之貢獻與付出，特別與轄區的蛋糕店合作，並請人事室警員楊雅婷設計專屬於永和警的生日卡片，由分局長親自簽名以表祝福，生日蛋糕同仁可以攜回與親友共同分享，也讓親友得知分局對同仁的重視，同仁也可以在服務的單位跟同事共同慶生，藉以聯繫感情。

員警24小時都在維護民眾的安全、十分忙碌，往往犧牲與親友、家庭相處的時間，陳分局長透過親贈生日蛋糕及卡片等實質的方式，向同仁致上最誠摯生日祝福，讓同仁感受到永和警有家的歸屬感。