晶圓代工廠2022年首季營收報喜，包括台積電(2330)、聯電(2303)、世界(5347)及力積電(6770)均創新高、表現符合或優於財測預期。不過，美股科技股上周五表現疲弱，使晶圓代工廠今（11）日同步下跌，營收新高牌護體失靈。

台積電下跌0.88％至562元，影響大盤指數約41點，世界先進下跌1.72％至114.5元。聯電開低走低、下跌3％至48.5元，失守50元關卡、創2021年5月中以來逾10月低點。力積電小漲0.37％後乏力翻黑，下跌3.13％至52.6元。

台積電2022年3月自結合併營收1719.67億元，月增17％、年增達33.2％，改寫歷史次高。累計首季合併營收4910.76億元，季增達12.1％、年增達35.5％，連7季改寫新高，且超越財測季增4.6～8.3％的預期高標。

聯電2022年3月自結合併營收221.4億元，月增6.4％、年增達33.22％，連6月改寫新高。帶動首季合併營收634.22億元，季增7.32％、年增達34.66％，連10季改寫新高。

世界先進2022年3月自結合併營收50.68億元，月增達19.4％、年增達41.42％，改寫歷史新高。累計首季合併營收134.92億元，季增5.92％、年增達46.97％，連9季改寫新高，達財測季增3.7～6.8％的中高區間，略優於外資及投顧法人平均預期。

力積電2022年3月自結合併營收達72.03億元，月增8.82％、年增達49.91％，刷新歷史新高。累計首季合併營收207.08億元，季增4.81％、年增達56.42％，亦創歷史新高。