百和興業-KY(8404)Q1認列建案大減，獲利恐將呈現衰退的局面，無錫建案雖然有機會在6月交屋，不過，大幅入帳的時間點保守預估將會落在Q3，法人對上半年業績看法偏保守，2022年全年度雖然在建案認列大減，但越南百宏可望正式轉虧為盈，獲利仍將持穩。

百和興業-KY在本業方面，黏扣帶越南鞋廠將有遞延訂單，加上品牌商積極回補庫存，今年度營收可望成長6%左右。織帶/鞋帶在下游品牌鞋廠積極回補庫存，及受益新品的推出，今年度營收有機會成長1成。鬆緊帶擴大產品應用面，外加運動相關服飾訂單挹注，今年度營收可望成長逼近2成。射出帶應用產品領域持續增加，今年度營收也將成長超過10%。

百和興東莞百宏佈建51台經編網布機台、越南平陽廠有116台經編網布機台，法人預期，受惠客戶大量採用緹花網布，如歐系國際運動品牌、美系國際品牌廠商，訂單量持續增加，今年年緹花網布營收將大幅增加，有機會挑戰40%左右的成長。

在建案方面，百和興業子公司無錫百宏置業高鐵商務區開發案，有兩塊基地分三期開發，前2期已開發認列，第3期主要分商辦與住宅，法人推估，無錫建案貢獻百和興業今年營收約14億元左右。