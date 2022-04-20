嬌生（Johnson & Johnson）上季獲利意外強勁，並宣布提高股利發放，周二股價收漲3.05%，為183.08美元，為3個交易日以來第2度創下收盤新高。但該公司表示，低收入國家的「疫苖猶豫」（vaccine hesitancy）現象已導致新冠疫苗供應過剩，未來將不再提供該疫苖的營收預測。

此款疫苖曾被看好將成為發展中國家的接種首選。

嬌生今年初預測其單劑型新冠疫苗在2022年的銷售額最高可達35億美元，但現在需求已經大幅萎縮。儘管如此，該公司的醫療設備事業表現強勁，且又宣布提高股利，仍給股價帶來提振。

接種後出現罕見但可能致命的血栓事件報導、代工廠不小心搞混疫苖成分等生產問題，以及對有效性的質疑等因素，導致嬌生的新冠疫苖在高收入國家的使用率向來偏低。在美國，嬌生的新冠疫苗占所有已接種疫苖僅約3%，在歐洲約占2%。

由於歐洲和美國需求疲軟，嬌生大部分的新冠疫苖轉而供應低收入國家，但公司高層表示，和其他製造商一樣，嬌生也遭遇了「疫苖猶豫」現象。

財務長Joseph Wolk表示，這些國家的政府希望推動接種，但他們的民眾在疫苗的接受度方面，比我們在美國或G5國家所看到的更為淡漠一些。此外，包括冷鏈在內的基礎設施，也是開發中國家接種疫苖的障礙之一。

世界衛生組織表示，窮國要求的疫苖量不足以實現世衛所設定目標，即到今年中這些國家至少有七成人口接種疫苗。

嬌生公布第一季營收年增5%，為234億元，不及市場預期的236.2億元。淨利年減17%，為51.5億美元，經調整後每股盈餘為2.67美元，優於市場預期的2.58元。

該公司第一季的新冠疫苖營收為4.57億美元。去年嬌生的新冠疫苖營收為23.9億美元，今年1月該公司預估2022年這部分營收可高達35億美元，如今宣布未來不再提供新冠疫苖的銷售預測。

相較之下，輝瑞已經預測其與BioNTech SE共同開發的新冠疫苗今年銷售額將達到320億美元，莫德納則預估今年新冠疫苗銷售額將達到210億美元。

嬌生第一季藥品業務營收為128.7億美元，遠低於市場預期的136億美元，部分是因為疫苗銷售低落所致。

嬌生將全年每股盈餘預測區間的最低與最高值均下修25美分，至介於10.15～10.35美元，但表示此舉是基於匯率波動，而非因為業務的基本面出現問題。此外，該公司宣布股利提高6.6%。

嬌生表示，疫情期間非緊急手術遭到延後，但今年旗下的醫療設備部門可望復甦，此外，旗下龐大的製藥業務今年成長力道可望超越整體市場表現，儘管第一季營收意外疲弱。