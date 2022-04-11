中光電（5371）公佈3月份自結合併營收約46.87億元，較2月份成長17％，與去年同期相較則成長21％。累計第一季合併營收為131.38億元，較去年同期成長31％。

由於家用娛樂、智能微投影及商用機種出貨持續成長，影像產品3月份出貨量約14.1萬台，合併營收則約19.22億元，分別較2月份大幅成長76％及59％；相較去年同期則分別大幅成長49％及31％。累計第一季影像產品出貨量約28.1萬台，合併營收則約41.58億元，分別皆較去年同期成長43％。展望4月份，因戰事及大陸疫情封控造成供應鏈的影響，預期影像產品整體出貨量將減少一成多。

節能產品3月份合併營收約23.03億元，因大尺寸TV/PID出貨減少導致3月營收減少約2.5％，但相較去年同期則成長27％。3月份節能產品整體出貨量約462.2萬片，月減2％，年增1％。累計第一季節能產品出貨量約1,485萬片，較去年同期成長19％，合併營收則約74.31億元，年增45％，主要是受惠於各產品線出貨全面大幅成長。展望4月份，因戰事及大陸疫情封控造成供應鏈的影響，各應用產品出貨皆下滑，因此預估節能產品整體出貨量將較3月份減少一成。