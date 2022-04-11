億光、惠特首季營收，億光呈現雙減，惠特則單季創下歷史新高紀錄，惟兩個股周一股價下跌逾2%。

億光(2393)公布3月營收20.31億元，月增26.5%、年減6.8%，符合預期，與預估差異為成長7.55%。第一季受到春節假期影響，工作天數相對短少，但因前期營收基期已低，首季整體出貨表現相對穩定。第一季營收55.02億元，季減4.43%、年減6.52%。2022年營運則維持平穩走勢。法人投資建議區間操作，目標價55元。

億光獲利能力方面，本土投顧法人預估，首季毛利率維持去年第四季表現，營業利益季增11.32%。因較無一次性損失影響且稅率平穩，預估稅後純益季增25.72%。

2022年方面，法人預估Mini LED背光、車用、不可見光產品出貨持續增長，但先前受惠於宅經濟引導的家電、NB相關需求將相對轉弱。預估億光2022年營收年增1.54%。獲利能力方面，考量營收表現平穩，產品價格在大廠擴產後將呈現持平至小幅下跌走勢，預估毛利率26.70%，維持2021年之水準。營業利益年增0.96%。考量業外收益、稅率維持穩定，預估億光稅後純益年增2.22%，EPS為4.47元。

投資建議方面，3月營收符合預期。億光發展策略著重於利基型產品，有助於避開大陸廠商低價競爭，整體營運體質朝正向發展。受惠於市場需求升溫帶動產品量價齊揚，2021年營運表現亮眼。2022年營運則維持平穩走勢。法人投資建議區間操作，目標價55元。

惠特(6706)3月營收6.06億元，月增0.12%、年增49.14%，表現也符合原先預期，差異數成長0.10%；受惠於Mini LED設備訂單及代工業務帶動，營收持續季增，第一季營收18.16億元，年增53.42%、季增10.93%，3月、第一季營收雙雙締造歷史新高紀錄；法人預估，首季毛利率小幅下降，營業利益季增2.32%。若較無處分利益挹注，法人預估稅後純益季增2.35%。

2022年方面，受惠於客戶全面性擴產且將新增歐系代工客戶，惠特已於去年第四季開始進行擴產，2022年點測機、分選機設備產能增幅可達30~40%。且公司於雷射加工設備、化合物半導體測試設備有所斬獲。預估2022年營收年增35.88%，稅後純益年增44.21%，EPS達19.61元。

投資建議方面，3月營收表現符合預期。受惠於Mini LED趨勢帶動，且雷射加工、LD測試設備出貨增長，法人預估2022年營運動能持續向上。惟短期市場評價不易拉升，投資建議維持中立。