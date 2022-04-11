吳皓昇把張書偉抓到頂樓威逼恐嚇。（民視提供）

吳皓昇把張書偉抓到頂樓威逼恐嚇。（民視提供）

吳皓昇成功詮釋大反派。（民視提供）

吳皓昇在民視8點檔 《黃金歲月》 飾演腹黑大反派，為了讓自己看起來凶狠，特地靠節食斷食法，體重從77公斤減至71公斤，成功瘦身6公斤的好成果，果然一個眼神就讓對手不寒而慄，他笑說現在凶狠起來，連自家狗狗都怕，光用瞪的狗狗就夾起尾巴逃走。

日前拍攝一場吳皓昇跟張書偉在頂樓露台的動作戲，過程中出拳又出腳，結果吳皓昇西裝褲的褲檔「從前面破到後面」，但當時還在拍攝臉部特寫，被打倒在地的張書偉就全程看著吳皓昇的內褲，直到導演喊卡，讓兩人都直呼超尷尬的。

吳皓昇表示，當下他出腿踢張書偉的肚子，便聽到線頭裂開的聲音，接著張書偉就默默地說「皓昇哥，你的褲子破掉了」，讓他驚嚇彈跳起來，直到看到破掉的位置，讓他瞬間脹紅臉，直說真的很害羞，不過幸好他自己訂製西裝時，有多備幾條西裝褲，趕緊請梳化組再回棚內拿褲子過來，總算完成拍攝。

這一場戲是張書偉被發現是臥底，吳皓昇就抓他到頂樓，作勢要從高樓推他，逼得他下跪求饒。兩人在天臺打鬥的動作戲，也讓懼高症的吳皓昇捏一把冷汗，他說一靠近牆邊，頭皮跟腳底瞬間發麻，不過敬業的兩人隨即投入在表演中。張書偉也請吳皓昇從踹他肚子、拉他頭髮等等的打鬥都來真的，兩人都說演得很過癮，不過吳皓昇強調他跟張書偉是在導演指導之下，在安全範圍內演出，請觀眾不要模仿，好好看戲即可。