男星王振復（舊名：王建復）拍攝不少8點檔，帥氣外表讓他迅速在戲劇圈走紅，擁有不少婆婆媽媽粉絲支持；除了拍戲外他還進軍副業，投資手搖飲跟餐酒館。沒想到，近日卻傳出他的日式餐酒館遭人惡意潑糞，事件引發各界關注，據傳與女客人有關，經紀人也對此做出了回應。

王振復在演藝事業亮眼之餘，2年前決定和好友合開日式餐酒館，並且在老家也開起了手搖飲料店。近日不但他拍攝的新戲《美麗人生》已經開播，手搖飲店也成功突破2千杯的銷售佳績；卻沒想到一連串的順遂好事之後，竟傳出他開設的日式餐酒館竟慘遭不明人士惡意潑糞，讓所有在場目擊者都嚇傻了。

據悉，上(3)月事發當天有一名女客人到店消費，是這位女子與潑糞的人有金錢糾紛，而日式餐酒館並未與當事者有所關聯，只是遭受池魚之殃。根據《鏡週刊》報導，王振復的經紀人事後也做出回應：「這件事是上個月的事，已經圓滿處理了，純粹是顧客的私事，我們也無法多代為解釋。」也為當天在場的顧客致上最高的歉意。

45歲的藝人王振復原名王建復，去(2021)年12月6日深夜他在臉書秀出新身分證，寫道：「大家好，我是新同學王振復，請多多指教」，宣布已正式改名「王振復」，希望有一番新氣息、新動力，事母至孝的他並透露新名字是媽媽選的，他說：「相信一切都是最好的安排！」一般改名都是為了氣象一新，也期待帶來好運氣，沒想到改名後的幾個月竟意外捲入衰事，可說始料未及。