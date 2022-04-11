42歲女星吳怡霈曾任新聞記者及體育主播，後轉戰大悶鍋模仿秀闖蕩星途，離開新聞工作往演藝圈發展，在節目主持與戲劇作品上都有亮眼表現；常在臉書和粉絲分享日常的她，今(11日)試穿工作服竟鬧出香豔烏龍，把「微開衩」旗袍穿到噴鼻血位置，「絕對領域」若隱若現辣爆粉絲眼睛。

吳怡霈大年初九剛過完42歲生日，但她保養得宜的容貌外型仍青春活力不減；她今(11日)在臉書分享趣味工作日常寫道：「試穿工作衣服，明明官網圖片是微開衩，結果服裝師讓我穿上變這樣，你覺得廠商會『開心』or 『超開心』？(大笑)」；只見吳怡霈綁起頭髮露出粉嫩臉蛋及脖子，身穿純黑白邊旗袍，她口中的「微開衩」被她的159公分身高一「撐」，開衩處竟足以露出腿根甚至側臀，「絕對領域」若隱若現辣度爆表。

網友看了噴鼻血回覆：「超開心(大笑)」、「我覺得會動心」、「我只知道我超超超超開心，哪管得了廠商….」、「大腿真的練的好看」、「哇喔！ 太.........」、「應該會非常開心」、「廠商我是不知道但是我現在是超開心」、「廠商：YES!跟預期的一樣」、「開心死了！」、「好漂亮」、「開心爆炸」、「會超級開心到掉下巴！」、「恰到好處」、「好美」、「原來你是春麗」、「我看到黑春麗的感覺」、「氣質出眾」，1小時逼近7,500讚。

吳怡霈透露自己也曾經是月光族，後來靠著「5個帳戶理財法」，4年就存到400萬的房子頭期款，還購入超過2千萬的豪宅，成為演藝圈的小富婆之一。理財有道的她生財也有道，在人生的關鍵時刻毅然決然轉換跑道，在演藝圈闖出自己的一片天，在星海裡創造她的無限可能性。