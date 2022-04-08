因新冠肺炎疫情影響，導致藝人們除了本業傳出狀況，連副業都宣告危及，37歲香港女星鄧洢玲早年參加now TV舉辦「CEO 選拔賽」出道，近年除了演藝工作外還開設按摩店，並考了瑜珈執照，才華洋溢，最近她受訪則自曝開店因明星光環影響有好有壞，曾有位外籍男客人指著自己重要部位，要求「特別服務」，幸好鄧洢玲之後親自出馬，靠著高EQ解圍。

鄧洢玲（原名：鄧鈺玲，舊藝名：鄧伊玲）擁有甜美臉蛋和魔鬼E罩杯身材，除了演藝工作外她還很有生意頭腦，2016年開設按摩店成為最美女老闆，近期她接受《東方新地》專訪，身兼多職的她近年因為疫情損失超過6位數港幣，但她沒打算結束副業，更在這段期間考了瑜珈執照，充實自我。

鄧洢玲坦言，雖然藝人生活光鮮亮麗但充滿了不安全感，時常收入也不是這麼穩定，她才決定多角經營發展副業，加上過世的父親生前就囑咐她要多為自己打算，便用了爸爸的保險金和朋友合資開了按摩店，她身材火辣，因此引來許多客人慕名而來，她透露有回有位外籍男客人上門，員工都一一投降不肯服務他，鄧洢玲親自上陣才知道男客人別有用心，自稱過去在大陸按摩店受過特別服務，想要「如法炮製」。

見此，鄧洢玲表示詢問可否轉請男師傅服務，但該名外籍男客拒絕，鄧洢玲說：「我寧可不賺這筆錢，溫柔的請他離開，並重申我們沒提供特殊服務」。而原本留有一頭浪漫長髮的她，最近突然曬出短髮照片，直說是新嘗試，照片中她頂著黑色短髮，穿著超短黑色長袖外衣跟運動內衣，中空露出半球和極長事業線，引來網友大讚：「看完我都心跳加速、血壓上升」、「太大了吧」、「認不出妳了」、「有型又性感」。