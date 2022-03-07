莫愛芳副業賣自製蛋糕有一大批忠實消費者。（客家電視台提供）

莫愛芳、楊小黎飾演母女。（客家電視台提供）

第一次演戲就拿下金鐘單元劇女主角獎的莫愛芳，在客家電視《船到橋頭不會直》劇中飾演里長夫人兼豬腳店老闆娘。戲外她不賣豬腳賣印尼蛋糕、點心，多年經營下來已培養一批忠實粉絲，過年前的訂單金額高達500萬元，不過近來蛋荒又限購，讓她焦急地成天找蛋，甚至拜託中南部的印尼商店南蛋北送。她笑說：「店家幫忙找雞蛋，我做蛋糕給他們販售，互相幫忙才能繼續營業！」

莫愛芳製作的蛋糕除了在網路販售，也會在各地印尼商店販售，她表示這份副業收入是她1年的生活費，過年前正值訂購高峰期，為此還事先跟劇組告假10天回家趕訂單，無奈嚴重缺蛋，只消化了近一半左右的訂單，偏偏印尼的千層蛋糕需要大量雞蛋，一個蛋糕就要用近50個蛋黃，一天要用100斤以上。她說好在客人都能體諒，紛紛表示願意等，就是一定要吃到她做的蛋糕不可。

莫愛芳在演藝圈資歷近20年，雖然副業經營得有聲有色，但個性外向的她最喜歡的工作還是演戲，可以認識新朋友、體驗不同角色人生。這次在《船到橋頭不會直》劇中飾演楊小黎的新住民媽媽，有許多母女對手戲。莫愛芳直誇楊小黎是劇組開心果、很會帶動現場氣氛，正式演出時也十分專業，常常只要看著她的眼睛就能快速進入角色。戲外也有一個女兒的莫愛芳笑說，自己從小黎身上獲得許多母女間的交心撇步，待女兒長大後能運用這些撇步，讓兩人像好友一般無話不談。

《船到橋頭不會直》描述一位從小自認諸事不順的女主角家家（楊小黎 飾演），長大後離開家鄉到都市打拚，好不容易存了點資金創業，卻遭閨蜜背叛逃回家鄉，更加深她給自己的「魯蛇」標籤。當她回到家鄉重新開始，在青梅竹馬緣投（吳政迪 飾演）的幫助下找回值得奮鬥的人生。本劇由林宏杰執導，楊小黎、吳政迪、謝其文、莫愛芳、王自強、廖曉彤、安乙蕎、陳詩媛、陳詩雅、汪禹丞主演，4／11起，周一至周四晚間10點，客家電視頻道及網站、YouTube、四季線上、CATCHPLAY＋、friDay、Hami Video、KKTV、Li TV、LINE TV、myVideo等平台同步播出。