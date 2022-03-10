精確(3162)2021年營收13.45億元，年增達5成，創下史上新高，今年將持續受惠於敏實電池盒訂單挹注，湖州宏碩廠及湖北咸寧廠各有三條產線將於今年6月及8月完成佈線並開始出貨，加上去年募資籌設塞爾維亞廠，今年第三季將提供德國大眾MEB平台歐洲向電池盒訂單業務，2022年營運將再拚高峰。

精確為敏實集團的鋁壓鑄零件最大供應商，敏實連續數年上榜全球汽車零部件配套供應商百強，不僅是全球最大汽車外飾件供應商之一，更是全球最大的鋁電池盒供應商之一。近期也傳出敏實集團獲德國某豪華品牌下一代電動平台上百億電池盒訂單及德國另一知名豪華品牌電池盒業務，全生命週期的採購額達80億元人民幣。

截止目前，幾乎已囊括全球所有知名車企的海內外電池盒業務，獲得特斯拉、賓士、寶馬、大眾MEB、本田、日產、雷諾、福特、富豪、寧德時代等多家國際汽車、電池製造商的認可，敏實集團電池盒事業部在手訂單5年的銷售額突破500億元人民幣。

而精確受惠於敏實電池盒佈局，在高低配佈局上，在大陸已有眾多知名品牌與精確完成交樣、承認及接受預示訂單，其中更成為某知名大廠最大供應電池盒訂單廠商，目前已有超過5家以上一線陸籍自主品牌車廠成為供應夥伴關係。

此外，去年與亞德林合資於塞爾維亞建廠，將提供德國大眾MEB平台歐洲向電池盒訂單業務，因訂單急迫和客戶要求將提前於今年第3季起開始交貨。內部估計，截至目前為止，2021年佈建咸寧廠電池盒出貨已超過1661萬新台幣，業績將隨新產線佈建完成將急速爆升。