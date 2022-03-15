第三方支付廠商綠界科技（6763）15日以承銷價760元掛牌上櫃，開盤以上漲71元開出，早盤漲幅逾2％。綠界科技掛牌，創下凍資金額史上第6大，逾1,403億資金搶申購，中籤率僅0.36％。綠界科技總經理黃華勇表示，近年積極拓展全新業務，除了原本第三方支付成長動能強勁以外，也幾陸續推出後支付、票券、線下刷卡機、信用卡閘道等4大產品，將成為接下來推升營收的主要動能。綠界董事長林雪慧表示，透過佈局新業務，未來營運將有機會再創一波高峰，目標每年獲利維持在2個股本。

綠界科技以760元掛牌，創下上市櫃最高承銷價，2021年度稅後淨利為3.17億元，每股盈餘為21.42元，稅後淨利年成長率為74.55％。林雪慧表示，綠界每半年配發一次股利，配發率維持約75％，去年上半年配發現金股利，下半年是否配發股票，則等待董事會決議。

黃華勇表示，接下來將陸續推出新產品線，包括綠界近年積極拓展全新業務，將布局4大產品線，包括後支付、票券、線下刷卡機、信用卡閘道等，預期接下來新的產品線都將成為推升營收的新引擎。

黃華勇表示，台灣電商市場成長潛力龐大，不過近兩年因為疫情影響，線上旅行社、機票、交通相關的電商業績停滯，預期疫情趨緩穩定後，未來三年後整體市場規模將接近新台幣1兆元，因此不需要擔心市場規模過小，而是要盡可能的去搶攻市占率。

而展望2022年，綠界科技表示，將有4大方向，包括強化深受中小型電商青睞的簡易式銷售型網站服務，另外，也將持續提供創新金流服務，例如推出「不定期不定額功能」協助店家拓展商品訂閱制市場，同時也開發「社群客服」、「揀貨單」、「行銷案型」及「Line通知設定」等功能。

此外，綠界科技也積極擴大與國際開店平台之行銷合作策略，並配合政府數位轉型政策持續扶持中小型商家，推動輔導零售業進行線下到線上轉型。最後綠界也強調，隨著網路資安事件層出不窮，綠界將強化交易安全，推出全新的3DS 2.0支付驗證服務，為信用卡提供交易更安全的環境，降低盜刷風險進。