國防部為強化後備戰力，推出為期14天的「史上最硬教召」，終於在18日正式落幕，然而卻有一名入伍2年的特戰兵發表一封公開信給總統蔡英文，大罵教召用的裝備是全新的，志願役的裝備卻要自購，引發討論。

陸軍司令部今晚透過新聞稿指出，本軍戰鬥個裝籌補規劃，係依戰鬥、戰鬥支援及勤務支援等部隊屬性，逐年編列預算，委軍備局生產、依序換裝，預於113年完成撥發。迄110年度，已依計畫換裝約70％，並建立庫儲存量，以利申補作業。

陸軍強調，今年首度實驗新制教召訓練，依常、後一致要求，為結合作戰任務蒐集相關參數，教召官兵比照戰鬥部隊，於召訓期間發放個裝，用於驗證，並於解召後繳回；後續將納入建案籌補，以滿足後備戰力需求。

陸軍表示，本軍已明令宣導私購裝備不符軍規標準且不被允許。航特部針對任務短缺裝備，已協調地區補給庫提供堪品予單位人員；針對欠撥裝備，均完成申請，俟獲撥後即配發個人使用。