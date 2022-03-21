國防書面報告指出，面對中共先進戰機、艦等各式新一代武器陸續列裝成軍，整體作戰能力大幅提升，對我形成嚴峻挑戰，國軍在不與其軍備競賽原則下，以不對稱作戰思維，發展遠距、精準、機動之武器系統，建構整體防衛作戰能力，創造不對稱優勢，有效嚇阻敵軍事冒進。

報告說，國軍依建軍規劃期程，參酌聯合戰力規劃要項，妥慎評估軍備需求，將有限資源妥善配置，納入五年兵力整建計畫建案執行，並採國內自力研製與外購並行方式，籌獲新式武器裝備。

報告指出，當前軍事投資重點項目包括F-16V 新式戰機、F-16A／B 型戰機性能提升、MQ-9B 無人機、劍翔反輻射無人機、遠距精準火力打擊系統、雄昇及萬劍飛彈遠距精準武器彈藥、雄二／雄三機動飛彈車、魚叉飛彈海岸防衛系統、更新海洋監偵雷達、M1A2T新型戰車、拖式2B及標槍高效能反裝甲飛彈、野戰資訊通信系統等案，籌獲後將可有效提升國軍整體戰力。

報告指出，為肆應未來作戰型態，各軍種配合新式裝備籌獲，同步調整兵力結構及組織，其中陸軍朝聯合兵種編組轉型，並檢討聯戰機制編組與指管架構；另後備部隊賡續精進常後一體、平戰結合機制，建立全民防衛支援作戰能量，達成國防與軍事戰略目標。