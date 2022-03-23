國防部長邱國正上午在立院表示，「俄烏戰爭對國軍最大啟示，就是無人機攻守一體，此外，台灣雖有海峽天險，但打起來，敵人第一擊還是打亂我們的指管通情，指揮系統，而且會快速同步。」而國軍的做法，就是在其出發前，就反擊，停止戰爭，或在海上要過來時攻擊，或是在敵人海岸登岸時攻擊，讓它上不了岸。

至於俄烏戰事，邱國正說，俄軍在北部等於逼近基輔，在南部馬立波，俄軍等於佔領，至於在東部則沒什麼進展，但整體而言對烏克蘭較有利，只是雙方談判5次都沒有結果，表示所提條件還無法接受，後續要持續觀察。