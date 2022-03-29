俄羅斯入侵烏克蘭已超過一個月，戰爭使兩國糧食出口停擺，也造成阿拉伯世界本來就嚴重的糧食短缺更是雪上加霜。

據美聯社報導，烏俄兩國佔世界小麥與大麥出口的三分之一，同時也是數種穀物與烹飪用葵花籽油的主要出口國家，中東國家靠補貼麵包與廉價麵條養活數以百萬計人口，隨著貿易中斷，許多食物變得無法負荷。

這場戰爭還引發人們擔憂對於中東國家的援助會轉移至烏克蘭，卡內基中東研究中心（Carnegie Middle East Centre）專家說:「對於生活在經歷衝突、災難性經濟崩潰和人道主義需求國家的數以百萬計巴勒斯坦人、黎巴嫩人、葉門人，敘利亞人和其他人來說，這等於關閉了關鍵的生命救助。」

根據聯合國統計，今年敘利亞將有近1500萬人依賴國際援助，比去年增長9%，長達11年的內戰使他們有90%的人口面臨貧困。在葉門，將有160000萬人面臨饑荒；前兩年因貝魯特港口爆炸，而造成主要糧倉被毀的黎巴嫩目前小麥儲備僅剩6周，同時還面臨食用油與電力短缺，目前黎巴嫩5公升的食用油成本與當地月最低薪資相同，大約29美金(約850元)。這是由於黎巴嫩原本有60%食用油來自烏克蘭所致。

而埃及是世界最大的小麥進口國，根據該國官方數據，目前埃及正面臨通膨，有1.03億人口生活在貧窮線以下。

目前在蘇丹和伊拉克，民眾不滿商品價格的上漲已經造成了多場抗議運動。

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃(Kristalina Georgieva)說，類似情況就如2010年代一系列的「阿拉伯之春」的起義運動，一大部分原因也是因為糧食價格上漲而造成反政府的運動。他說:「當窮人們負擔不起食物，他們就會流落街頭。」

人權觀察組織中東地區主任法奇（Lama Fakih）說:「簡而言之，人們買不起他們需要的質量或數量的食物，而那些在受衝突和危機影響國家的人面臨最大的風險。」他表示，人們有食物權，政府應該盡其所能，維護這一權利，否則不僅會面臨糧食不安全的風險，還會面臨這種規模的嚴重剝奪可能引發的不安全和不穩定。