鑒於烏克蘭指控俄羅斯軍隊在基輔市郊布查鎮屠殺平民百姓，俄方要求聯合國安理會明天召開會議，討論它口中的「烏克蘭激進分子挑釁行為」，指基輔意圖打斷和平談判。

路透社報導，俄羅斯常駐聯合國首席副代表鮑蘭斯基（Dmitry Polansky）在通訊軟體Telegram寫道：「有鑒於烏克蘭激進分子在布查鎮（Bucha）明目張膽地挑釁行為，俄國已要求聯合國安理會召開會議。」

法新社報導，基輔（Kyiv）市郊布查鎮幾座亂葬崗埋有數百具遺體的事件曝光後，烏克蘭和西方領袖大為憤怒，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）直接怪罪莫斯科屠殺平民。

俄羅斯否認指控，說相關畫面是基輔當局一手設的局。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）表示，明天的安理會開會是要討論基輔當局試圖中斷和平談判，藉著布查鎮的「挑釁行為」升高暴力局勢。

沙卡洛娃在Telegram平台上寫道：「俄羅斯聯邦要求聯合國安理會，針對烏克蘭軍隊和激進分子在布查鎮所作挑釁行為召開會議。」

沙卡洛娃說：「基輔政權下個犯罪的背後意圖，就是要斷送和平協商，並升高暴力衝突。」（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110404