英國首相強生突然訪問烏克蘭首都基輔（Kyiv），並宣布將加碼援助更多武器和金錢支持烏克蘭，引發世界各國高度關注。前立委林濁水直言，強生為眾歐美國家領袖所不敢，並指他此舉「合理合情，否則枉為民粹領袖」；同時，林濁水也點出了民粹梟雄的特性，「既大突破，又是禍源」。

綜合外媒報導，英國首相強生（Boris Johnson）9日訪問烏克蘭首都基輔，並宣布將再提供烏克蘭120輛裝甲車、反艦飛彈系統。唐寧街隨後也宣布，將透過世界銀行額外提供烏克蘭5億美元貸款，英國政府8日才宣布軍援烏克蘭價值達1億元英鎊的軍備。強生表示，英國對烏克蘭的新一波支持，是為了確保烏克蘭「再也不會被霸凌、再也不會被勒索、再也不會被用同種方式威脅」。

澤倫斯基也在共同記者會上感謝英國持續、收緊制裁，同時提供烏軍重要支持，呼籲「其他民主西方國家應該效法英國」。

對此，林濁水今天(10日)在臉書上表示，英相強生訪基輔，為眾歐美國家領袖所不敢。他認為，強生訪問基輔「合理合情，否則枉為民粹領袖」，但無論如何，突破總非建制人物之所為。儘管民粹梟雄，往往也是禍源，「既大突破，又是禍源，川普正是典型」。