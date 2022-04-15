一名藝名「林萌」的林姓女直播主，4年前透過網路陳姓小編，假裝與3名男粉絲談戀愛，並謊稱業績未達標會被逼下海、賣卵子、幫外婆辦後事，甚至自稱在烏克蘭遭遇槍戰，騙得男粉絲刷卡「斗內」（贊助），事後驚覺被騙提告求償。台北地院15日判決林、陳兩人須連帶賠償3男68萬餘元詐騙損失。可上訴。

林女2018年與經紀公司簽約擔任直播主後，公司安排小編陳男及另名楊女替林女經營LINE官方帳號。劉姓、吳姓、呂姓3男透過臉書聯繫林女後，在陳、楊二人話術下轉往林女個人LINE帳號繼續談起假戀愛，伺機以上述理由陸續向3男騙錢，為此3男積欠大筆卡債。

2020年林女部分男粉絲開始發現受騙報警，追查下竟有90名男網友遭林女、陳男等4名直播主與小編，聯手騙走2600萬元，林、陳等人也被依詐欺取財等罪起訴。劉姓、吳姓、呂姓3名男粉絲因各自「斗內」林女42萬、53萬、11萬餘元，於是向林女、陳男求償，楊女則因與3男和解不在求償之列。

林女開庭時辯稱，不知道自己被小編用來騙錢。陳男也否認詐騙，辯稱粉絲是直接到直播平台儲值，自己沒拿到現金。但法官認為，林女雖未直接與粉絲對話，但允許陳男、楊女用她名義和粉絲互動，以及提供照片取信粉絲，須負連帶責任，扣除楊女和解部分，判決林女、陳男須賠償剩餘3男2／3受騙金額共68萬餘元。