歐買尬集團第三家公司前進資本市場，今天歐付寶(6878)以參考價83元登錄興櫃，盤中最高衝高到147元，大漲77％，歐買尬(3687)開盤跟進大漲5％，綠界科技(6763)小幅彈升，守住760元的掛牌價。

歐付寶成立於2011年，目前資本額7.26億元，主要股東為集團母公司歐買尬持有36.18％，集團員工及親屬持有53％，加起來已將近9成股權相當集中，策略投資夥伴則有從事POS產業的振樺電子(8114)、兆豐創投、玉山創投、國票創投、台達資本等。

歐付寶行動支付服務提供最多元收付款方式，如台灣國內線下商家POS掃碼支付、QR CODE掃碼付款、線上電子商務付款、以及時下受直播實況主熱愛使用的斗內（贊助）模組。

歐付寶已取得金管會跨境支付許可，提供店家使用微信來進行跨境收款的服務，公司並計畫與更多國際支付合作界接後，可大力協助國內廠商拓展海外市場。除此之外歐付寶並積極與多家知名國際金融機構、金融科技新創公司合作，提供更快速更便捷且便宜跨境小額匯兌及電商收付款等業務。

展望2022年，歐付寶聚焦在四大業務，並與綠界科技合作，互相導流連結歐付寶支付業務，預計2022年集團處裡的代收金流量將有望達900～1000億元，同時將可增加約6萬家店家使用歐付寶。集團旗下公司聯手，預計一年內將可以帶動15％～20％的轉換率。